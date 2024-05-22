Калмыкия получит господдержку на создание новых модульных отелей с 120 местным номерным фондом

Фото: Правительство России

На эти цели в этом году Правительство России окажет господдержку республике по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит создать условия для качественного и доступного отдыха в степном регионе. Об этом по итогам рабочей встречи заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым сообщила пресс-служба вице-премьера.

На встрече были обсуждены темы развития туризма, поддержки отрасли, а также создания соответствующей инфраструктуры в регионе.

«Президент России Владимир Путин поручил ускорить развитие туристской инфраструктуры в субъектах страны. Калмыкия поступательно развивается в этом направлении — регион эффективно использует инструменты поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Создаются в том числе модульные отели, в этом году из федерального бюджета региону будут выделены дополнительные средства на эти цели. Это позволит создать основу для формирования качественной и доступной туристской среды», — цитирует вице-премьера пресс-служба.

В республике также планируется продолжить развитие инфраструктуры для пляжей и объектов кемпинг-размещения, а также провести модернизацию туристских комплексов и закупить необходимое туристическое оборудование. Это приобретает особую актуальность в связи с возобновлением регулярного авиасообщения с Элистой, которое отразится на увеличении турпотока в степной регион, отметил Чернышенко. В рамках встречи также было обсуждено создание туристско-гостиничного комплекса в Калмыкии с общим фондом 120 номеров. В настоящее время сформирован план мероприятий по реализации проекта, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.