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22 августа, 06:50
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Сегодня в Калмыкии отмечают день государственного флага

Сегодня в Калмыкии отмечают день государственного флага

В новейшей истории триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом, впервые был поднят 22 августа 91 года над Белым домом в Москве. А сам праздник установлен указом президента в 94 – ом. Стяг с равновеликими горизонтальными полосами имеет более чем трехсотлетнюю историю.

В программе сегодняшнего дня патриотические акции по всей стране. В Элисте в парке Победы состоится флэшмоб, в котором могут принять участие все желающие. Будет развернуто большое полотно флага РФ. В программе также - выступление калмыцких артистов.

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