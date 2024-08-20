Сегодня в Калмыкии отмечают день государственного флага

В новейшей истории триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом, впервые был поднят 22 августа 91 года над Белым домом в Москве. А сам праздник установлен указом президента в 94 – ом. Стяг с равновеликими горизонтальными полосами имеет более чем трехсотлетнюю историю.

В программе сегодняшнего дня патриотические акции по всей стране. В Элисте в парке Победы состоится флэшмоб, в котором могут принять участие все желающие. Будет развернуто большое полотно флага РФ. В программе также - выступление калмыцких артистов.