32 заявки из Калмыкии поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»

Всероссийский конкурс Знание.Лектор собрал почти 20 тысяч заявок из всех регионов страны. 1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который пройдет с 20 августа по 14 ноября. Конкурсанты проведут авторские лекции в своих регионах при поддержке местных филиалов Общества «Знание» и пройдут онлайн-собеседования с экспертами.

Участники - просветители из Калмыкии чаще всего выбирали следующие тематики для своих лекций: «История и сохранение исторической памяти», «Карьера и саморазвитие» и «Педагогика, образование и наставничество».

«Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике «Семейные ценности» — родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов Общества «Знание», позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Демография участников по России разнообразна: это люди от 14 до 75 лет из около 2 тысяч населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов и др.

Преподавателей широкого круга дисциплин объединила тематика «История и сохранение исторической памяти». Авторские лекции по ней подготовили учителя русского и английского языков, обществознания, биологии, химии, физики, астрономии. Помимо ключевых страниц отечественной истории конкурсанты рассказывают о начале зарождения региональной ветеринарии, горного дела, казачества, церковного права, служб безопасности России, работы кинологической службы во время Великой Отечественной войны.

Много талантливых ученых готовы выступить с лекциями по тематике «Наука и технологии». Они разрабатывают инновационные решения для разных отраслей экономики: повышают безопасность предприятий через VR-технологии, изучают психологию роботов, создают новые технологии по лечению бесплодия и наследственных заболеваний. Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания. Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Для справки: Знание.Лектор - это конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. В его рамках любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, усовершенствовать навыки публичных выступлений и найти свою аудиторию. Это флагманский проект Российского общества «Знание», который реализуется с 2021 года. Со старта проекта его участниками стали более 21 000 человек.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.