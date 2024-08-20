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22 августа, 14:42
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32 заявки из Калмыкии поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»

32 заявки из Калмыкии поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»

Всероссийский конкурс Знание.Лектор собрал почти 20 тысяч заявок из всех регионов страны. 1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который пройдет с 20 августа по 14 ноября. Конкурсанты проведут авторские лекции в своих регионах при поддержке местных филиалов Общества «Знание» и пройдут онлайн-собеседования с экспертами.

Участники - просветители из Калмыкии чаще всего выбирали следующие тематики для своих лекций: «История и сохранение исторической памяти», «Карьера и саморазвитие» и «Педагогика, образование и наставничество».

«Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике «Семейные ценности» — родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов Общества «Знание», позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Демография участников по России разнообразна: это люди от 14 до 75 лет из около 2 тысяч населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов и др.

Преподавателей широкого круга дисциплин объединила тематика «История и сохранение исторической памяти». Авторские лекции по ней подготовили учителя русского и английского языков, обществознания, биологии, химии, физики, астрономии. Помимо ключевых страниц отечественной истории конкурсанты рассказывают о начале зарождения региональной ветеринарии, горного дела, казачества, церковного права, служб безопасности России, работы кинологической службы во время Великой Отечественной войны.

Много талантливых ученых готовы выступить с лекциями по тематике «Наука и технологии». Они разрабатывают инновационные решения для разных отраслей экономики: повышают безопасность предприятий через VR-технологии, изучают психологию роботов, создают новые технологии по лечению бесплодия и наследственных заболеваний. Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания. Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Для справки: Знание.Лектор - это конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. В его рамках любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, усовершенствовать навыки публичных выступлений и найти свою аудиторию. Это флагманский проект Российского общества «Знание», который реализуется с 2021 года. Со старта проекта его участниками стали более 21 000 человек.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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