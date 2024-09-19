Сегодня в Элисте во Дворце детского творчества проходит Первый региональный форум «серебряных» добровольцев Республики Калмыкия.

Как сообщает пресс-служба Правительства РК, это важное событие стало возможным благодаря инициативе генерального директора АНО «Молоды душой 08» Инны Бургуевой, которая в прошлом году выиграла федеральный грант на создание Добро. Центра «Молоды душой» и проведение добровольческого форума в республике.

Цель мероприятия – выстраивание коммуникации между старшим поколением, молодежью и органами власти, развитие необходимых навыков для работы по «серебряному» добровольчеству, обмен опытом и многое другое. Участниками события стали сто сорок представителей добровольчества старшего возраста, десять спикеров из Элисты, Москвы, Волгограда и Краснодара. В образовательную программа вошли лекции, мотивационные встречи, тренинги по развитию профессиональных навыков.

- Очень важно поддерживать наших «серебряных» волонтеров. Эти люди, обладая уникальным жизненным опытом и мудростью, могут оказать значительное влияние на общество. На нашем форуме не только волонтеры, но и экспертоы, которые готовы поделиться лучшими практиками, - считает Инна Бургуева.

Форум проводится по инициативе Добро.Центра «Молоды душой» КРО ВОА при поддержке Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства), БУ РК «Республиканский центр молодежи», Агентства по делам молодежи Республики Калмыкия в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность».