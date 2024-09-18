Сегодня — один из самых насыщенных дней XXVIII Форума современной журналистики «Вся Россия — 2024». Деловая программа включает встречи, мастер-классы федеральных спикеров, руководителей СМИ, представителей отраслевых ведомств.

В центре внимания — опыт лучших изданий России, региональная и муниципальная поддержка прессы, кибербезопасность и ряд других важных вопросов. На многочисленных площадках Форума проходят лекции, презентации новых проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки.

Деловую программу Форума продолжила сессия «Тренды в работе регионального ТВ». Спикером этой части форума стал заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Он обратил внимание участников форума на то, что грани, разделяющие понятия «федеральное» и «региональное» телевидение (и СМИ) практически стёрты.

«На всех федеральных каналах, городских в Москве и Санкт-Петербурге и т.д. работает 87% людей, которые приехали из других регионов РФ. То есть региональные компании являются кузницей кадров. И говорить о том, что качество материалов отличается, уже не приходится. Я сужу по работе своих коллег, потому что сегодня материалы, которые делают коллеги в регионах, практически без редакции и правок проходят в федеральном эфире. За это отдельное спасибо! За этим стоит большой труд, потому что мы вместе вырабатываем стандарты всех электронных СМИ», — сказал Рифат Сабитов.

Главным трендом на сегодня спикер определил работу в условиях синергии, создания конвергентной редакции.

«Есть телевидение традиционное, радио, есть «новые медиа». Это интернет-пространство: сайты, соцсети, различные хостинги и медиаплатформы. Не учитывать этот сегмент неправильно, потому что туда плавно перетекала молодёжная аудитория», — отметил Рифат Сабитов.

За внимание молодёжной аудитории сейчас разворачивается серьёзная борьба. Преимуществом современной системы «новых медиа» в глазах молодёжи является лёгкий доступ к информации. В то же время, это обстоятельство создаёт ряд проблем, главным образом, из-за большого объёма разнообразных данных. И задача представителей СМИ помочь молодым людям эти данные систематизировать.

«Для того, чтобы в них не потеряться, надо уметь выбирать информацию, отсеивать её и получать информацию в коротком, сжатом формате и виде. Отсюда требование к любому журналисту — это умение работать со словом. Потому что главное — это слово, которое мы вместе доносим до нашей аудитории», — обратил внимание присутствующих Рифат Сабитов.

Ещё одним важным направлением работы стало освещение в СМИ вопросов поддержки участников СВО и их семей, а также темы патриотического воспитания молодёжи. Достижение целей специальной военной операции стало делом общенациональным. Не остаются в стороне ни федеральные, ни региональные средства массовой информации. Этим вопросам уделяется большое внимание и в работе возглавляемой Рифатом Сабитовым Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций