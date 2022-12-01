7 февраля, 11:18
 -7 °C
76,03
70,6
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 февраля, 07:57
Новости

Сегодня в Элисте стартует традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества "Хамдан"

Сегодня в Элисте стартует традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества "Хамдан"

Такое состязание школьников проведут уже в 12 раз. Учащиеся средних и старших классов, продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.

Победители конкурса смогут принять участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля.

Фото из соцсетей Республиканского центра молодежи.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия