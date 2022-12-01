Сегодня в Элисте стартует традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества "Хамдан"

Такое состязание школьников проведут уже в 12 раз. Учащиеся средних и старших классов, продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.



Победители конкурса смогут принять участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля.

Фото из соцсетей Республиканского центра молодежи.