7 февраля, 07:57
Сегодня в Элисте стартует традиционный республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества "Хамдан"
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Такое состязание школьников проведут уже в 12 раз. Учащиеся средних и старших классов, продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.
Такое состязание школьников проведут уже в 12 раз. Учащиеся средних и старших классов, продемонстрируют свои таланты и навыки в восьми номинациях. Они исполнят народные песни и танцы, шаваши, сыграют на национальных инструментах.
Победители конкурса смогут принять участие в молодежных Дельфийских играх России. Они пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля.
Фото из соцсетей Республиканского центра молодежи.