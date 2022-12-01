7 февраля, 09:15
Лаганские школьники узнали о технологиях, способных предсказать погоду
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В рамках тематического "Урока цифры" профильный министр Алексей Этеев рассказал учащимся чем занимается метеоролог, для чего нужны метеорадары и метеозонды и как во всем этом помогает искусственный интеллект.
В рамках тематического "Урока цифры" профильный министр Алексей Этеев рассказал учащимся чем занимается метеоролог, для чего нужны метеорадары и метеозонды и как во всем этом помогает искусственный интеллект.
Калмыкия уже 5 год принимает участие во Всероссийском образовательном проекте. Он знакомит ребят с IT-профессиями и предоставляет доступ к базам ведущих технологических компаний.