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7 февраля, 09:15
Новости

Лаганские школьники узнали о технологиях, способных предсказать погоду

Лаганские школьники узнали о технологиях, способных предсказать погоду

В рамках тематического "Урока цифры" профильный министр Алексей Этеев рассказал учащимся чем занимается метеоролог, для чего нужны метеорадары и метеозонды и как во всем этом помогает искусственный интеллект.

Калмыкия уже 5 год принимает участие во Всероссийском образовательном проекте. Он знакомит ребят с IT-профессиями и предоставляет доступ к базам ведущих технологических компаний.

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