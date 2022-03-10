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14 апреля, 13:12
НовостиОбразование

Сегодня в Элисте стартует республиканский этап конкурса «Педагог года»

Он пройдет в два очных этапа в номинациях «Учитель», «Мастер года», «Педагог дополнительного образования», «Воспитатель дошкольной организации и «Педагогический дебют». Всего около 50 участников со всех уголков Калмыкии.

В этом году сумма выигрыша существенно возросла. Так за первое место предусмотрен приз в размере 100 тысяч рублей. За втрое- 70, за третье - 50 тысяч рублей.

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