Сегодня в Элисте стартует республиканский этап конкурса «Педагог года»

Он пройдет в два очных этапа в номинациях «Учитель», «Мастер года», «Педагог дополнительного образования», «Воспитатель дошкольной организации и «Педагогический дебют». Всего около 50 участников со всех уголков Калмыкии.

В этом году сумма выигрыша существенно возросла. Так за первое место предусмотрен приз в размере 100 тысяч рублей. За втрое- 70, за третье - 50 тысяч рублей.