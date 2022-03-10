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14 апреля, 12:50
НовостиСобытиеСпорт

Сегодня стартует Республиканская параспартакиада "Мы такие, как все, только сильнее"

Сегодня стартует Республиканская параспартакиада "Мы такие, как все, только сильнее"

Проводится она уже в 13-й раз, с целью содействия физическому и духовному воспитанию, реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 100 человек примет участие в соревнованиях по плаванию, мини-футболу, легкой атлетике, перетягиванию каната, настольному теннису, гиревому спорту и другим видам.

Призеры и победители получат подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря, канцелярских и детских товаров, сувенирной продукции.  

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