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24 апреля, 07:58
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Сегодня одна из самых красивых дат в году - 24.04.24

Сегодня одна из самых красивых дат в году - 24.04.24

Как правило, такие комбинации и выбирают молодожены для бракосочетания. По их мнению, такое сочетание цифр легче запоминается, а кто–то считает, что они вовсе являются предвестником счастливого брака и приносят удачу.

Стоит отметить, что любовь к красивым датам не связана ни с магией цифр, ни с традицией, а, скорее, навеяна модной тенденцией последних лет.

Ну а сколько супружеских пар зарегистрируют свой брак сегодня – расскажем в вечернем выпуске Вестей.

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