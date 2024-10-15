Сегодня в Элисте состоится 5 южно-российский международный ветеринарный конгресс.

Для участия в нем прибыли ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Азербайджана, Вьетнама и других стран. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве. А основная цель форума обмен опытом, обсуждение практических вопросов, с которыми встречаются ветеринары, посвятившие себя поиском эффективных направлений в лечении животных.

Подробнее расскажем в дневном выпуске вестей в 14.30.