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22 сентября, 10:42
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Сегодня в Элисте пройдут командно-штабные учения МЧС

Сегодня в Элисте пройдут командно-штабные учения МЧС

 Калмыцкие спасатели будут отрабатывать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонными рисками. Учения рассчитаны на два дня.

 Главная цель – повысить уровень защищённости населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры. Мероприятие проводится органами управления, силами МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробнее о том, как проходили учения,  смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

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