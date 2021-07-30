Сегодня в Элисте пройдут командно-штабные учения МЧС

Калмыцкие спасатели будут отрабатывать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонными рисками. Учения рассчитаны на два дня.

Главная цель – повысить уровень защищённости населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры. Мероприятие проводится органами управления, силами МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробнее о том, как проходили учения, смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».