Популярный калмыцкий певец Лиджи Горяев представит новую песню - «Племя»
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Релиз запланирован уже на завтра. Композиция познакомит слушателя с местом силы исполнителя – Калмыкией. Песня представляет собой смешение стилей и совершенно новое звучание для Лиджи.
Как отмечает автор, это будет его первым серьёзным релизом, и надеется, что его композиции удастся удивить аудиторию и занять достойное место на российском музыкальном рынке. Песня будет доступна на всех стриминговых площадках уже с завтрашнего дня.