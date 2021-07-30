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22 сентября, 11:21
НовостиКультура

Популярный калмыцкий певец Лиджи Горяев представит новую песню - «Племя»

Популярный калмыцкий певец Лиджи Горяев представит новую песню - «Племя»

 

Релиз запланирован уже на завтра. Композиция познакомит слушателя с местом силы исполнителя – Калмыкией. Песня представляет собой смешение стилей и совершенно новое звучание для Лиджи.

Как отмечает автор, это будет его первым серьёзным релизом, и надеется, что его композиции удастся удивить аудиторию и занять достойное место на российском музыкальном рынке. Песня будет доступна на всех стриминговых площадках уже с завтрашнего дня.

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