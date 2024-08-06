Сегодня в Элисте пройдет Спартакиада, посвященная 85 – летию празднования Дня физкультурника

Участники будут соревноваться в 7 видах спорта. Это мини – футбол, стрельба из лука, перетягивание каната, шахматы и другие. Добавим, что массовая пропаганда физкультуры началась в России еще в конце 1920 – х годов. Тогда и прошли первые спартакиады. Они не прекращались даже в годы Великой Отечественной войны.

В Москве в это время их заменили на эстафеты. Для популяризации спорта и здорового образа жизни в 1939 году зародилась традиция празднования, был учрежден Всесоюзный день физкультурника. В этом году он выпадает на 10 августа.

Дата каждый раз меняется, так как этот праздник отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца.