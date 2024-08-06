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7 августа, 18:36
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Оперативный штаб в Республике Калмыкия провел тактико-специальное учение по пресечению преступления террористической направленности

Оперативный штаб в Республике Калмыкия провел тактико-специальное учение по пресечению преступления террористической направленности

Согласно сценарию, группа неустановленных лиц совершила вооруженное нападение на объект – «ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия», взяла в заложники несколько заключенных и сотрудника ИК-2. Позже злоумышленниками выдвинут ряд политических требований.

В результате слаженных действий сил и средств Оперативного штаба в Республике Калмыкия, террористический акт пресечен.

В ходе тактико-специального учения в максимально приближенных к действительности условиях отработан порядок межведомственного взаимодействия, приведения в готовность группировки сил и средств, а также силовые действия по нейтрализации террористов. Запланированные цели и задачи учения достигнуты.

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Сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия

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