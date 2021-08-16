Сегодня в Элисте проходят мероприятия в память о Германе Борликове

Его не стало три года назад. Вечер воспоминаний провели в его родном КалмГУ, который Герман Манджиевич возглавил в 90-х и вывел его в число 100 лучших в страны. Борликов – автор более 250 научных работ, он был почетным профессором 5 зарубежных и российских университетов.

Яркие мгновения жизни Германа Борликова были наполнены событиями, оставившими неизгладимый след. А неиссякаемый запас прочности, по мнению его друзей, коллег – это плоды воспитания. Благодарность за это бабушке – Болхе Борлыковне, взявшей заботу о внуке-сироте. От нее - любовь и сострадание, придававшие его стремлениям импульс для созидания.

А друзья юности Виктор Нидюлин и Борис Мантеев, вспоминают, что, несмотря на занятость, Герман Манджиевич находил время для общения. Для него было важным мнение людей, которым он доверял. Поражала масштабность его размышлений, за которыми неминуемо следовали дела. Во многом, связанные с его родным университетом, научной и общественной деятельностью. Еще они радовались тому, что душевность и благородство Германа Борликова передались его детям. Они пошли по стопам отца. А супруга Галина Викторовна, проработавшая с ним бок о бок в стенах КалмГУ, была верным соратником.

Научную карьеру Герман Борликов начал еще в стенах Новочеркасского политехнического института, занимаясь у Юлиана Мурзенко, профессора, которого считал своим Учителем по жизни, говорит коллега Германа Манджиевича Семен Васляев. В дальнейшем его фундаментальные исследования были связаны с родным университетом и республикой. Как пример, его открытие в области инженерной геотехники, которое находит широкое применение в фундаментостроение в сложных инженерно-геологических условиях, в восстановлении аварийных зданий и сооружений.

Сегодня КалмГУ, которому Борликов посвятил более 40 лет, признанный в стране центр образования, науки и культуры с современной учебной, социальной и материальной базой.

Профессор Борликов вложил силы в создание за рубежом на базе ряда ведущих ВУЗов – научных Центров. Кроме того, он дважды избирался Президентом Ассоциации Прикаспийских государств. За выдающиеся заслуги и за вклад в развитие отрасли не только в Калмыкии,но и в России Герман Борликов награжден медалью «За трудовую доблесть», орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством».