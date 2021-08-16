Сегодня на сцене Национального театра прошел концерт «Степные узоры»

Его представили артисты государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан». Программа выступлений была составлена из лучших хореографических и вокальных номеров, отражающих этнографию и быт кочевого народа. Концерт проводился в рамках Всероссийского социального проекта «Пушкинская карта», молодежь приобрела билеты бесплатно. И другие поклонники коллектива смогли посетить мероприятие.

Артисты исполнили такие танцы, как «Воины 1812 года», «Танец Зайсангов», «Посвящение Великому Джангру», которые являются отражением основных вех в истории Калмыцкого народа. Стоит отметить, в рамках масштабного федерального проекта «Мы – Россия», со своей концертной программой «Степные узоры» артисты ансамбля уже выступили во многих городах страны.