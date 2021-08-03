Сегодня в Элисте начинает свою работу II Экономический форум

Предприниматели представят свои лучшие проекты на конкурсе «Бизнес-успех», победители которого получат призы для личностного роста и развития своего бизнеса.

А уже завтра представители органов власти и предпринимательское сообщество обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности Калмыкии.

Примечательно, что принять участие в мероприятии можно и онлайн, событие будет транслироваться в режиме реального времени. Подробнее о работе экономического форума смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия»