Борис Манджиев вернулся из творческих гастролей

Заслуженный деятель искусств Калмыкии и Азербайджана Борис Манджиев вернулся с Башкортостана, где принял участие в постановке спектакля «Сказ о Кисякбике».

Премьера прошла на днях и имела оглушительный успех у местного зрителя. Подробнее о пьесе рассказал сам Борис Манджиев. Также художественный руководитель Национального театра имени Басангова поделился информацией о том, что ждать калмыцкому зрителю в новом театральном сезоне.