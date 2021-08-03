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30 сентября, 11:47
НовостиКультура

Борис Манджиев вернулся из творческих гастролей

Борис Манджиев вернулся из творческих гастролей

Заслуженный деятель искусств Калмыкии и Азербайджана Борис Манджиев вернулся с Башкортостана, где принял участие в постановке спектакля «Сказ о Кисякбике».

Премьера прошла на днях и имела оглушительный успех у местного зрителя. Подробнее о пьесе рассказал сам Борис Манджиев. Также художественный руководитель Национального театра имени Басангова поделился информацией о том, что ждать калмыцкому зрителю в новом театральном сезоне.

 

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