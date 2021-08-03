Сегодня в Цаган-Нуре почтили память Героя Советского Союза Николая Санджирова

Выпускники разных лет, нынешние школьники, односельчане, многочисленные гости собрались сегодня в стенах Цаган-Нурской средней школы. Всех их собрал вместе 100-летний юбилей знаменитого земляка- Героя Советского Союза Николая Санджирова. В торжествах принимала участие наш корреспондент Элла Хаптаханова.

У памятника Герою Советского Союза Николаю Мартыновичу Санджирову сегодня утром, не смотря на погоду, начались торжества в честь 100-летия знаменитого земляка. Кроме установленного бюста, в родном селе его именем названа улица, школа. Здесь даже малыши произносят это имя по-особенному.

Золотая Звезда Героя, 2 Ордена Красной звезды, Ордена Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I степени. Героическая гибель в Польше в 1944 году. За 22 года он прошёл столь яркий путь, что им до сих пор восхищаются многочисленные выпускники школы и гордятся причастностью к имени этого человека.

Отличник в школе, педагогическом училище в Дубовке Сталинградской области Николай Санджиров даже успел поработать директором этой школы. Всегда мечтал работать с детьми. Но с началом войны в его жизнь пришла другая реальность. После окончания Военно-инженерного училища в Иркутске Санджиров в звании лейтенанта начал свой ратный путь.

Единственный сын у матери Николай Санджиров заботливо оберегал её от неприятностей. В семье у родных Героя из поколения в поколение все эти годы передают интересные подробности из его короткой жизни.

Своим Героя считают и соседнем регионе. В городе Дубовка, где он жил и учился. В честь Николая Санджирова также названа улица. А в калмыцкой столице его барельеф один из 24, высечен в бронзе на мемориальном комплексе Аллея Героев.