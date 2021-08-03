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29 сентября, 21:04
НовостиОбществоГород

1 октября на дорогах Элисты и в ряде районов начинают работать комплексы камер фотовидеофиксации

1 октября на дорогах Элисты и в ряде районов начинают работать комплексы камер фотовидеофиксации

Всего установлено 50  технических фотовидеоустройств. Из них - 35 заработают в столице. Как отметили в министерстве цифрового развития, новые камеры будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущественного права пешехода, заезд за «стоп» линию, пристегнут ли водитель ремнем безопасности. Появятся, так называемые, «умные» перекрестки на пересечении улиц Ленина с Пушкина – Губаревича -  Чкалова -  Номто-Очирова.

Порой, именно камеры фотовидеофиксации становятся первыми, а, иной раз, и главными свидетелями преступлений.  По данным ГИБДД, специальными техническими средствами наблюдения в автоматическом режиме в прошлом году выявлено более 220 тысяч административных правонарушений.

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