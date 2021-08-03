1 октября на дорогах Элисты и в ряде районов начинают работать комплексы камер фотовидеофиксации

Всего установлено 50 технических фотовидеоустройств. Из них - 35 заработают в столице. Как отметили в министерстве цифрового развития, новые камеры будут фиксировать не только нарушение скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущественного права пешехода, заезд за «стоп» линию, пристегнут ли водитель ремнем безопасности. Появятся, так называемые, «умные» перекрестки на пересечении улиц Ленина с Пушкина – Губаревича - Чкалова - Номто-Очирова.

Порой, именно камеры фотовидеофиксации становятся первыми, а, иной раз, и главными свидетелями преступлений. По данным ГИБДД, специальными техническими средствами наблюдения в автоматическом режиме в прошлом году выявлено более 220 тысяч административных правонарушений.