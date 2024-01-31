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2 февраля, 06:52
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Сегодня участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь

Сегодня участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь

Прием проведут специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России в филиале государственного фонда «Защитники Отечества».

Напомним, "Правовую помощь СВОим" оказывают в рамках принятого в 2023-м году законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей. Речь идет в том числе о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца и реализация социальных гарантий.

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