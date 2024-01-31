Сегодня посетители выставки-форума «Россия» в рамках дня здоровья смогут узнать о результатах работы в сфере здравоохранения Калмыкии

Об этом в формате презентации расскажет министерство. Ключевым событием дня станет пленарная сессия, где будут представлены достижения российского здравоохранения в сложный период пандемии. За круглым столом участники мероприятия рассмотрят вопросы об оказании качественной и доступной медицинской помощи в малонаселенных городах и сельской местности, а также вектор развития отрасли.

Для гостей выставки проведут зарядку с участием известных спортсменов, а также организуют тематические площадки, где расскажут о методах профилактики здоровья.

Фото: Администрация города Элисты