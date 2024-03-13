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15 марта, 06:23
Новости

Сегодня стартует Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства

Сегодня стартует Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства

Оно проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Именно жители решают, что появится в их населенном пункте – парк, сквер, детская или спортивная площадки, а может и центральная площадь.

Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры. Их вы встретите в эти дни в пунктах голосования по выбору объектов для благоустройства.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

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