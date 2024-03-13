8 федеральных округов объединились в 16-часовом прямом эфире всероссийского мультимедийного марафона «Истоки»

Реки России – достояние и основа жизни необъятной страны. В их вековом течении рождался характер, формировались многонациональная мощь, культурный код и судьба России. Объединяя бескрайние просторы, они открывают новые дороги и возможности. И в этом многообразии водной системы России – история народа и великого государства.

14 марта, в Международный день рек, региональными филиалами ВГТРК был организован уникальный медиамост – Всероссийский телевизионный марафон «ИСТОКИ».

«Река – это источник жизни, энергии и вдохновения, это основа любого государства и страны. В России более 2,8 миллионов рек – огромная цифра! Познакомить телезрителей с важным богатством нашей страны, с нашим водным ресурсом, с нашими реками, их историей и значением в наших жизнях призван телевизионный марафон «Истоки», подготовленный региональными филиалами ВГТРК к Международному дню рек», - прокомментировал уникальный проект заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

В прямом эфире из Самары, из срединного течения великой Волги, которую именуют «Душой России», соединились 8 федеральных округов. Были показаны уникальные просторы регионов, величие и многообразие вод. Представленные в рамках телемарафона информационные материалы из 78 регионов подтвердили, что у каждого из нас есть своя река. Они такие разные, как и мы - жители огромной страны. Но все они - гигантская система, объединяющая нас не только физически, но и духовно в один народ. Реки нашей жизни, нашей культуры, нашей истории, впадающие в единый цивилизационный океан, имя которому – Россия, наша гордость, уверенность, надежда. И река – источник всех благ цивилизации. То, с чем человек рождается, что наполняет жизнь вдохновением и содержанием. То, что близко к самому понятию «Родина».

Посмотреть запись Всероссийского телевизионного марафона региональных филиалов ВГТРК «Истоки» можно на платформе «Смотрим.ру», веб-ресурсах ГТРК «Самара» и региональных филиалов ВГТРК.