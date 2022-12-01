Сегодня стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы"

Участие примут более 100 человек - студенты и школьники Республики. Они в течение нескольких дней поборются за звание лучшего по профессии. Это будущие педагоги и воспитатели, специалисты IT- технологий, ветеринары, мастера автосервиса, повара-кондитеры, сварщики, специалисты технологии моды, медицинского и социального ухода, пожарной безопасности.



Целью чемпионата является повышения престижа профессий, получение профессиональных навыков. Мероприятие продлится до 21 апреля.