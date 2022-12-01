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18 апреля, 10:55
Новости

Подведены итоги конкурса "Музей 4.0", который проводил благотворительный фонд Владимира Потанина в рамках программы "Музей без границ"

Подведены итоги конкурса "Музей 4.0", который проводил благотворительный фонд Владимира Потанина в рамках программы "Музей без границ"

В нем приняло участие 348 проектных команд из 71 региона России. И среди 19 победителей оказался проект Национального музея им. Н.Н. Пальмова, который получил грант в размере 3 млн рублей. Автор проекта, замдиректор Нацмузея Ирина Новомлинова, сообщила, что благодаря этому гранту будет создана современная welcome-зона музея.

Посетители смогут познакомиться с информационными панелями и мультимедийными киосками с навигацией прямо во входной зоне. Подробнее расскажем в других выпусках Вестей.

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