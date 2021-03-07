26 марта, 12:27
Сегодня стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»
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Открытие самого масштабного конкурса для школьников пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона.
Напомним, что в первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов. Калмыкия не исключение. Ученица Садовской средней школы Сарпинского района Виктория Панасенко стала одной из победительниц и получила приз в размере одного миллиона рублей.
Так что нынешним конкурсантам от республики есть на кого равняться.