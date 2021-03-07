Сегодня стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Открытие самого масштабного конкурса для школьников пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона.

Напомним, что в первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов. Калмыкия не исключение. Ученица Садовской средней школы Сарпинского района Виктория Панасенко стала одной из победительниц и получила приз в размере одного миллиона рублей.

Так что нынешним конкурсантам от республики есть на кого равняться.