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26 марта, 12:27
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Сегодня стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Сегодня стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Открытие самого масштабного конкурса для школьников пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона.

Напомним, что в первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов. Калмыкия не исключение. Ученица Садовской средней школы Сарпинского района Виктория Панасенко стала одной из победительниц и получила приз в размере одного миллиона рублей.

Так что нынешним конкурсантам от республики есть на кого равняться.

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