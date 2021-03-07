25 марта в стране - день работников культуры

Это профессиональный праздник сотрудников музеев и библиотек, театров, концертных организаций, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Сегодня лучшим из них вручили награды.

А коллектив национального музея имени Пальмова – отметили двойное торжество. Ровно сто лет назад был издан указ о создании в Калмыкии первого этнографического музея. Именно это событие стало точкой отсчета для развития отрасли в регионе. Тему продолжит Елена Алексенко.