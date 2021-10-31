Сегодня состоялся брифинг, посвященный открытию концертного сезона «Ойратов»

В нем приняли участие художественный руководитель коллектива Петр Надбитов и врио директора Государственного театра танца Заяна Наранова.

Обсудили программу предстоящего концертного сезона, его открытие состоится 19 декабря. Коллектив представит лучшие образцы калмыцкой национальной хореографии: «Дербетовский Товшур», «Журавли», «Дамжг», «Ишкимдг», «Чичрдг» и многие другие полюбившиеся зрителем номера из Золотого фонда калмыцкого танца.

А 26 декабря «Ойраты» представят мюзикл «Однажды в Америке» на калмыцком, русском и испанском языках. Он познакомит зрителей с культурой народов Америки, а также в шуточной форме покажет гастрольную жизнь артистов.