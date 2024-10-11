Меньше всего сахара за год потребляют жители Калмыкии

По данным Министерства сельского хозяйства, среднестатистический житель России съедает около 39 кг сахара в год, то есть дневная доза составляет более 100 г – около 22 чайных ложек. Больше всего сладкого едят в Ингушетии (66,7 кг ежегодно), а меньше всего — в Калмыкии (19,4 кг ежегодно).

В это количество входит не только сахар, который мы добавляем в чаи, компоты, кондитерку, десерты, выпечку и тд, но также учитываем его в составе соусов, сладких газированных напитков, о которых указывает производитель на упаковке.

Такие данные озвучили на прошедшем в субботу Международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка». Он проходил в национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии. В нем принимал участие глава комитета охраны здоровья Бадма Башанкаев.

На конгрессе, сообщил Башанкаев, «много говорили о культуре потребления сахара, и необходимости изменять культуру питания».