Сегодня сборная Калмыкии завершает участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России в Ставрополе
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Цвета калмыцкого флага защищают свыше 20 человек. Соревнование проходит в разных дисциплинах в армрестлинге, борьбе на поясах, гиревом спорте, стрельбе из лука и мини-футболе.
Напомним, это ежегодное мероприятие. Главная цель – сохранение национальных видов спорта, традиционной культуры и развитие межнациональных дружеских отношений народов Юга России.
Фото: Минспорта Республики Калмыкии