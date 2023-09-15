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18 сентября, 11:10
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Сегодня сборная Калмыкии завершает участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России в Ставрополе

Сегодня сборная Калмыкии завершает участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России в Ставрополе

Цвета калмыцкого флага защищают свыше 20 человек. Соревнование проходит в разных дисциплинах в армрестлинге, борьбе на поясах, гиревом спорте, стрельбе из лука и мини-футболе.

Напомним, это ежегодное мероприятие. Главная цель – сохранение национальных видов спорта, традиционной культуры и развитие межнациональных дружеских отношений народов Юга России.

Фото: Минспорта Республики Калмыкии

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