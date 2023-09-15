Неравнодушные жители республики продолжают оказывать помощь землякам в зоне СВО

Так, Глава Яшалтинского района Алдар Лиджиков накануне навестил бойцов из Калмыкии. Он передал военнослужащим автомобиль "Нива", приборы ночного видения, генераторы, маскировочные сети, которые сплели жители района, медикаменты и продукты питания.

Бойцы в свою очередь отметили, что им особенно приятно получать груз от земляков и знать, что их поддерживают и ждут в родной республике.

Фото: Алдар Лиджиков