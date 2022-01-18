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10 февраля, 18:51
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Сегодня - День памяти величайшего русского поэта Александра Пушкина

Сегодня - День памяти величайшего русского поэта Александра Пушкина

185 лет назад он трагически погиб от смертельного ранения на дуэли. Гению русской поэзии было всего 37 лет.

В нашей стране нет человека, который не знал бы хоть одно произведение Пушкина. Его стихи и поэмы были переведены на многие языки мира.

Творчество Александра Пушкина вдохновляло и народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. И о нем он говорил на первом заседании вновь избранных депутатов Верховного Совета СССР 1989 года. Оно состоялось 6 июня, в день 190-летия со дня рождения Александра Пушкина.

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