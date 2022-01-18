10 февраля, 18:50
45-летний юбилей в этом году отмечает Октябрьский район - самый молодой в Калмыкии
Он был образован 25 августа 1977 года в зоне Сарпинской низменности Калмыцкой АССР с центром - посёлком Большой Царын. Тогда на его территории и развернулись основные работы Всесоюзной ударной комсомольской стройки.
«Рисосеяние и кормопроизводство» - это один из грандиозных проектов, автором которого был первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС Басан Бадьминович Городовиков.
Калмыцкий рис и в наши дни является брендом качества. Подробнее в материале Зои Бармагнановой.
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