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13 августа, 11:20
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Сегодня Российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает 20-летие

Сегодня Российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает 20-летие

Это важнейшее подразделение связи было образовано Указом Президента. В этом году компания признана лучшим работодателем в стране в отрасли телекоммуникаций. Сеть включает в себя более пяти тысяч передающих станций. Благодаря её отлаженной и бесперебойной работе, жители страны имеют возможность бесплатно смотреть 20 эфирных каналов. Это два мультиплекса в цифровом качестве.

 Один из филиалов РТРС функционирует и в Калмыкии. На сегодня здесь работают 123 человека. Они обеспечивают почти 98 % жителей региона телерадиовещанием. Ежедневно в беспрерывном режиме. И уверенно смотрят в завтрашний день. Об этом расскажем подробнее в 14.30.

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