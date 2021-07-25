177 домовладений Элисты значатся в списке для газоснабжения

В основном, это участки, предоставленные льготникам. Но на обеспечение голубым топливом могут рассчитывать все, кто уже имеет разрешение на ввод жилья в эксплуатацию. Это прямое поручение Главы государства. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ольга Эняева

Сейчас газ сжиженный в баллонах подорожал, говорит Юрий Церенов. Но пока это единственная возможность для приготовления пищи в новом доме, где нет света, воды и голубого топлива. Семья, которая проживает по улице Шарапова, готовится к улучшению бытовых условий. Уже обустроена ванная комната.

В ожидании голубого топлива - более 20 улиц Южного массива Элисты. Здесь дома, в основном, построили льготники. На сегодня почти 3,5 тысячи земельных участков, которые будут обеспечены инженерной инфраструктурой для газоснабжения, значатся в списке городской администрации. Кроме того, специалистами подготовлены адреса объектов капитального строительства, которые уже имеют разрешение на ввод жилья в эксплуатацию.

Как нам сообщили представители министерства ЖКХ и энергетики, сейчас они ждут нормативно-правовые документы, которые позволят решить вопросы, связанные с газификацией: все - в стадии согласования и уточнения цифр и сроков начала работы по прокладке труб по улицам и переулкам. На это потребуется время. Ясно одно, что газ до границы частного участка будет подведен за счет федеральных средств. Это поручение Главы государства. А непосредственное подключение к дому его хозяева оплачивают сами. Программа социальной газификации позволит не только горожанам, но и сельчанам жить в комфортных условиях и забыть про заготовку дров и угля.