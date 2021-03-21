7 апреля, 13:53
 15 °C
92,33
77,77
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 апреля, 16:03
НовостиСобытие

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов рыбоохраны

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов рыбоохраны

 Ведомство ведет историю с 1934 года в целях контроля рационального использования сырьевых биоресурсов. Но отмечать некогда. Под их строгим надзором проходит сейчас в Калмыкии  весенняя путина на Каспии.

Рыбаки выходят в море, когда позволяют погодные условия. Частая смена восточного и западного ветра, препятствует промыслу. А потому и улов пока небогатый, в основном,-  мелкий частик. Но настрой у тружеников моря рабочий. Они надеются, что путина, которая продлится до середины мая, пройдет успешно.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия