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7 апреля, 15:25
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Сегодня члены Совета Федерации продолжили работу в Калмыкии

Сегодня члены Совета Федерации продолжили работу в Калмыкии

В составе представители комитетов по бюджету и экономической политике, федеративному устройству, региональной политике. Сенаторы уже осмотрели парк специализированной коммунальной техники, которая была приобретена в рамках госпрограммы индивидуального развития региона, в том числе и в районы. Впервые за долгое время. Тракторы и машины нового поколения успешно прошли испытание прошедшей зимой. Об этом сами водители рассказали рабочей группе.

Кстати, в прошлом году были созданы 69 рабочих мест в рамках ИПР. Также сенаторы побывали на предприятии по переработке рисовой крупы. После долгого перерыва оно возобновило свою работу. В этом году в рамках ИПР был представлен льготный заём в размере 50 миллионов рублей.  Средства направляются на финансирование посевной кампании, а также на модернизацию производства.

По словам министра экономики Дмитрия Троицкого, главная задача, чтобы калмыцкий рис не уходил за пределы региона в сыром виде, а был доступен местным жителям. Реализация проекта пополнит бюджеты всех уровней, позволит создать новые места.

 

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