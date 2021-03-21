Сегодня члены Совета Федерации продолжили работу в Калмыкии

В составе представители комитетов по бюджету и экономической политике, федеративному устройству, региональной политике. Сенаторы уже осмотрели парк специализированной коммунальной техники, которая была приобретена в рамках госпрограммы индивидуального развития региона, в том числе и в районы. Впервые за долгое время. Тракторы и машины нового поколения успешно прошли испытание прошедшей зимой. Об этом сами водители рассказали рабочей группе.

Кстати, в прошлом году были созданы 69 рабочих мест в рамках ИПР. Также сенаторы побывали на предприятии по переработке рисовой крупы. После долгого перерыва оно возобновило свою работу. В этом году в рамках ИПР был представлен льготный заём в размере 50 миллионов рублей. Средства направляются на финансирование посевной кампании, а также на модернизацию производства.

По словам министра экономики Дмитрия Троицкого, главная задача, чтобы калмыцкий рис не уходил за пределы региона в сыром виде, а был доступен местным жителям. Реализация проекта пополнит бюджеты всех уровней, позволит создать новые места.