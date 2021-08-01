Сегодня продолжится финальный этап конкурса «Учитель года России»

Калмыкию представляет педагог начальных классов столичной школы № 17 Елена Гучинова. Её ожидают открытый урок, классный час и мастер-класс, по итогам которых будет определена пятерка призеров. А победитель станет известен после пресс-конференции «Вопрос учителю года». Она состоится 4 октября в Москве в рамках Всероссийской Учительской недели. Вручать же главный приз – Хрустального пеликана будут в Большом Кремлевском дворце 10 октября.