Делегация из Калмыкии приняла участие в Фестивале культуры и спорта народов Юга России – 2021

Мероприятие проходило в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и было посвящено сохранению национальных видов спорта, укреплению дружбы и дальнейшего развития межнациональных отношений участников. Калмыцкая команда стала чемпионом по футболу. Также удалось завоевать бронзу в гиревом спорте, а шахматист Александр Утнасунов в личном первенстве занял третье место.