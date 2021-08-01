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28 сентября, 11:24
НовостиСпорт

Делегация из Калмыкии приняла участие в Фестивале культуры и спорта народов Юга России – 2021

Делегация из Калмыкии приняла участие в Фестивале культуры и спорта народов Юга России – 2021

Мероприятие проходило в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и было посвящено сохранению национальных видов спорта, укреплению дружбы и дальнейшего развития межнациональных отношений участников. Калмыцкая команда стала чемпионом по футболу. Также удалось завоевать бронзу в гиревом спорте, а шахматист Александр Утнасунов в личном первенстве занял третье место.

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