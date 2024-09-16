17 сентября, 17:35
 26 °C
101,28
91,14
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 сентября, 16:35
НовостиСобытие

Сегодня преподаватель элистинской школы номер 2 Надежда Канаева примет участие в двух творческих испытаниях в рамках Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Сегодня преподаватель элистинской школы номер 2 Надежда Канаева примет участие в двух творческих испытаниях в рамках Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

До ее выхода остается ровно час. Она, как ее коллеги, продемонстрирует свои профессиональные компетенции, а также проведет вводный урок родного языка или литературы для школьников, которые не владеют этим языком.

Пятнадцать участников, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами конкурса и примут участие во втором туре. 20 и 21 сентября они организуют внеурочное мероприятие со школьниками и покажут эффективность собственной педагогической методики в обучении языку и литературе.

В состав жюри всероссийского конкурса вошла начальник отдела министерства образования республики Зоя Убушиева.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия