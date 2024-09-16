Сегодня преподаватель элистинской школы номер 2 Надежда Канаева примет участие в двух творческих испытаниях в рамках Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
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До ее выхода остается ровно час. Она, как ее коллеги, продемонстрирует свои профессиональные компетенции, а также проведет вводный урок родного языка или литературы для школьников, которые не владеют этим языком.
Пятнадцать участников, набравших наибольшее количество баллов, станут лауреатами конкурса и примут участие во втором туре. 20 и 21 сентября они организуют внеурочное мероприятие со школьниками и покажут эффективность собственной педагогической методики в обучении языку и литературе.
В состав жюри всероссийского конкурса вошла начальник отдела министерства образования республики Зоя Убушиева.