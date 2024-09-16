17 сентября, 17:37
 26 °C
101,28
91,14
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 сентября, 16:10
НовостиСобытие

«Племенной конный завод им. 28 Армии», который является плем репродуктором по разведению лошадей и овец курдючной породы, посетил сегодня профильный министр Тимур Гаваев.

«Племенной конный завод им. 28 Армии», который является плем репродуктором по разведению лошадей и овец курдючной породы, посетил сегодня профильный министр Тимур Гаваев.

За эти годы хозяйство расширилось, внедряя новые методы селекционной работы, развивая это направление наряду с традиционными овцеводством и разведением крупного рогатого скота. Коневодство в Калмыкии - исторически сложившаяся традиционная отрасль животноводства. Его развитию способствует многовековой опыт калмыцкого народа и природные условия региона.

По словам Тимура Гаваева, республика является преимущественно аграрным регионом, где 80 % валовой продукции приходится на животноводство. В Калмыкии практикуется выпас в степи, где более 200 видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных вещей с минимумом лишней влаги, что обеспечивает вкус и аромат мяса без применения каких-либо промышленных технологий», - отметил министр.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия