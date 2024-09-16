«Племенной конный завод им. 28 Армии», который является плем репродуктором по разведению лошадей и овец курдючной породы, посетил сегодня профильный министр Тимур Гаваев.

За эти годы хозяйство расширилось, внедряя новые методы селекционной работы, развивая это направление наряду с традиционными овцеводством и разведением крупного рогатого скота. Коневодство в Калмыкии - исторически сложившаяся традиционная отрасль животноводства. Его развитию способствует многовековой опыт калмыцкого народа и природные условия региона.

По словам Тимура Гаваева, республика является преимущественно аграрным регионом, где 80 % валовой продукции приходится на животноводство. В Калмыкии практикуется выпас в степи, где более 200 видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных вещей с минимумом лишней влаги, что обеспечивает вкус и аромат мяса без применения каких-либо промышленных технологий», - отметил министр.