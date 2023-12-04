Сегодня представится возможность продолжить праздничное оформление в столице республики и завершится оно к 15 декабря

В новогодней тематике предстанут фасады зданий и сооружений, витрины, выходящие на улицу. Также преобразят вестибюли и залы торговых объектов. Как сообщили в пресс-службе администрации Элисты, в этот период усилят меры пожарной безопасности.

Владельцам крупных предприятий, автозаправочных станций рекомендуют установить на прилегающих территориях новогодние елки.

Фото: Администрация города Элисты