6 декабря, 09:35
Сегодня представится возможность продолжить праздничное оформление в столице республики и завершится оно к 15 декабря
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В новогодней тематике предстанут фасады зданий и сооружений, витрины, выходящие на улицу. Также преобразят вестибюли и залы торговых объектов. Как сообщили в пресс-службе администрации Элисты, в этот период усилят меры пожарной безопасности.
Владельцам крупных предприятий, автозаправочных станций рекомендуют установить на прилегающих территориях новогодние елки.
Фото: Администрация города Элисты