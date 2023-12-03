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5 декабря, 14:39
Новости

Декада прокуратуры в КалмГУ

Декада прокуратуры в КалмГУ

Сегодня состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие ректор Калмыцкого государственного университета Бадма Салаев, прокурор республики Виталий Семенченко, представители руководящего состава государственных правоохранительных органов Калмыкии, профессорско-преподавательский состав вуза и студенты.

Декада проводится 5-ый год в рамках реализации соглашения о сотрудничестве. Дни прокуратуры продлятся в университете с 5 по 15 декабря включительно. В эти дни работники надзорного ведомства будут читать лекции, проводить семинарские занятия, участвовать в работе Юридической клиники.

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