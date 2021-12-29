Сегодня православные верующие отмечают Рождество Христово

Это один из самых важных и светлых праздников. Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение. Его провел архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. На торжественном богослужении побывала и наша съёмочная группа.

В этом году служба была особенно музыкальной. Удивительно гармонично звучали голоса участников государственного хора Калмыкии им. Цебекова во время сегодняшней праздничной литургии. Это отметили и священнослужители, и прихожане. В рождественское утро десятки верующих пришли в Казанский кафедральный собор. Храм, по традиции, был украшенном белыми цветами и еловыми ветвями. Посетили службу Глава Калмыкии и председатель регионального Правительства.

Владыка Юстиниан поблагодарил всех пришедших и выразил уверенность, что в Калмыкии и дальше все народы будут жить в мире и согласии. Вместе продолжат встречать и праздники разных конфессий.

Неотъемлемая часть Рождества – вертеп. Он символизирует Вифлеемскую пещеру. Именно там, согласно библейскому сюжету, родился Иисус. По традиции, вертеп расположен около храма. А украшают его ангелами, куклами и звездами. Игрушки обычно сделаны руками верующих.

Праздничную службу венчал колокольный перезвон. Он символизирует благую весть о рождении Иисуса Христа и завершении строгого сорокадневного поста. А после - 12 дней святок. Время веселиться, забыть об обидах, навещать близких, дарить подарки. И, конечно, совершать добрые дела и помогать тем, кто нуждается.