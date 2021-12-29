Наступивший год будет посвящен культурному наследию народов России

Указ об этом подписал Владимир Путин. В фокусе внимания федеральных и региональных властей теперь будут обычаи и традиции. Они нуждаются в бережном и внимательном отношении государства уверены деятели искусств Калмыкии.

С ними встретилась наша съемочная группа и выяснила, чего они ожидают в новом году и какие проекты готовят для зрителей.

Праздники еще не завершены, а Заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов уже на рабочем месте. Мэтр готовит постановки для калмыцкого зрителя. С воодушевлением встретил Петр Набдитов и новость о том, что Президент России объявил 2022-ой годом нематериального культурного наследия. По его словам, это поможет сближению народов.

Большие ожидания от этого года и в Национальном Музеи Калмыкии. Там уже идет работа над созданием новых экспозиций.

Определись с планами на этот года и в Калмыцком театре кукол. 21 января он распахнет свои двери. В новом году зрителей ожидает большое количество премьер. Малыши и их родители увидят любимые сказки. Взрослых зрителей артисты порадуют спектаклями, по пьесам: Баатра Басангова, Алексея Балакаева, Давида Кугультинова и других. Творческие проекты и постановки будут на русском и калмыцком языках.

Своим мнением поделился и главный режиссер Национального театра Калмыкии Борис Манджиев. По его словам, в год нематериального культурного наследия каждому народу стоит больше внимания уделить своей идентичности, культуре и традициям. Именно об этом и готовящаяся премьера про последнего Джунграского хана и его жену на фоне исторических событий.

Это лишь малая часть того, что ожидает жителей республики в знаковый для всех народов 2022 год.

Министерство культуры обещает, что в субъектах страны пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы и многое другое. Ведь как подчеркнул Владимир Путин необходимо «хорошо и содержательно» наполнить программу года и учесть особенности каждого региона России.