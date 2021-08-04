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3 октября, 10:45
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Сегодня отмечается День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции

Сегодня отмечается День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции

 

Сотрудники ОМОН всегда стояли на передовой в борьбе с преступностью, терроризмом и иными проявлениями беззакония, порой, ценою собственной жизни защищали Конституционные свободы граждан. Служба омоновцев всегда сопряжена с немалыми трудностями и опасностью, ведь каждый боец подразделения несет ответственность за жизнь людей и своих товарищей.

В Калмыкии  Отряд милиции особого назначения был образован в апреле 1993 года.

Подразделение ОМОН органично влилось и в новообразованную федеральную структуру - Росгвардию. Ежедневные будни отряда состоят из комплекса тренировок, учебных стрельб. Личный состав отряда привлекается к охране общественного порядка и общественной безопасности на территории республики.

 

 

 

 

 

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