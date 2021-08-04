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3 октября, 10:40
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Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил Одинокий тополь

Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил Одинокий тополь

Здесь установили деревянный настил, чтобы защитить корни священного тополя от вытаптывания. На месте Ламы из Центрального хурула Калмыкии прочитали молитвы и провели обряд.

«Это священное для нашего народа место, и наш долг — беречь его и заботиться», – подчеркнул Глава республики.

Он также отметил, что планируется украсить и благоустроить территорию вокруг дерева, чтобы оно было значимо на федеральном уровне и как туристический объект, и как место силы, медитации. «И наши земляки также вносят вклад в это благое дело. По рекомендациям экспертной группы ассоциации «Здоровый лес» проводим работы по оздоровлению дерева. Установили настил, чтобы защитить корни священного тополя от вытаптывания», – поделился Бату Хасиков, поблагодарив автора и исполнителя проекта.

«Будем делать все, чтобы Одинокий тополь и впредь объединял наш народ, вдохновлял на созидание», – отметил Глава Калмыкии.

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