Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил Одинокий тополь

Здесь установили деревянный настил, чтобы защитить корни священного тополя от вытаптывания. На месте Ламы из Центрального хурула Калмыкии прочитали молитвы и провели обряд.

«Это священное для нашего народа место, и наш долг — беречь его и заботиться», – подчеркнул Глава республики.

Он также отметил, что планируется украсить и благоустроить территорию вокруг дерева, чтобы оно было значимо на федеральном уровне и как туристический объект, и как место силы, медитации. «И наши земляки также вносят вклад в это благое дело. По рекомендациям экспертной группы ассоциации «Здоровый лес» проводим работы по оздоровлению дерева. Установили настил, чтобы защитить корни священного тополя от вытаптывания», – поделился Бату Хасиков, поблагодарив автора и исполнителя проекта.

«Будем делать все, чтобы Одинокий тополь и впредь объединял наш народ, вдохновлял на созидание», – отметил Глава Калмыкии.