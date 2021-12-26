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1 февраля, 21:10
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Сегодня ночью жители Поднебесной отмечают наступление Нового года

Сегодня ночью жители Поднебесной отмечают наступление Нового года

Китайцы его называют Праздником весны. Этому событию было посвящено мероприятие, которое сегодня состоялось в стенах КалмГУ. Оно прошло в формате онлайн с участием и студентов из Китая.

А накануне сотрудники заповедника «Черные земли» запечатлели первого в этом году проснувшегося суслика. У калмыков существует предание, если из норки появляется грызун - сама природа подает знак о наступлении весны.

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